Volkswageni insener pandi heitmeskandaali pärast aastateks vangi

Endine Volkswageni insener, kes aitas autofirmal välja töötada heitmenormidest kõrvale hoidumiseks mõeldud seadet, pandi nüüd kolmeks aastaks vangi. Samuti peab mees maksma 200 000 dollarit valuraha.

63-aastane James Liang oli esimene inimene, kellele USAs alguse saanud heitmeskandaalis süüdistus esitati. Nüüd on uurimine algatatud paljudes riikides ja ainuüksi USAs on kohtu all veel seitse inimest, kirjutab BBC.

Volkswagen on oma süüd tunnistanud ja nõustunud maksma kuni 25 miljardit dollarit trahvi.

Läks koostööle, kuid siiski pikaks ajaks vangi

Kuigi prokurörid tahtsid Liangi karistuse vähendamist tänutäheks koostöö tegemise eest, määras kohtunik talle teistele hoiatuseks siiski pika vanglakaristuse ja suure trahvi. Kohtunik Sean Cox nimetas toimunut "väga tõsiseks rünnakuks meie majandussüsteemi vastu".

Liang pole aga sugugi skeemi põhialgataja ja kohtuasjad jätkuvad. Eesmärk oli lihtsalt see, et tulevikus ei saaks töötajad sarnaste juhtumite puhul karistusest vabaks õigustusega, et "täitsid vaid käsku".

Volkswagen installeeris oma diislimootoriga mudelitele regulaatoreid eksitavat tarkvara 2006.-2015. aastatel. Kokku müüdi 11 miljonit sellist autot, neist 600 000 USAs.