Volkswageni juht: elektriautod pole vaestele

Saksa autotootja maadleb ikka veel 2015. aasta CO2 emissioonitesti skandaali tagajärgedega. Samal ajal on tarvis suurendada elektriautode tootmist, et täita Euroopa üha karmimaid keskkonnanõudeid.

„Meil on selge eesmärk – muuta elektriautod kättesaadavaks laiale rahvahulgale,“ ütles Volkswageni juhatuse esimees Hans-Dieter Poetsch intervjuus ajalehele Welt am Sonntag. „See eeldab taskukohast hinda.“

Ta lisas, et väga raske on hoida all kõige odavamate elektriautode hinda.

„Praegune hinnatase ei saa jääda kui autodel on elektrimootorid,“ märkis ta. „Seetõttu on oodata väikeautode segmendis olulist hinnatõusu.“

Saksa autotootja plaanib kulutada kuni 2023. aastani ligi 44 miljardit eurot elektriautode arendamiseks, autonoomsele juhitimisele ja uutele mobiilsetele teenustele.