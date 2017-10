Volkswagenis ja Daimleris tehti haarang

Volkswageni ja Daimleri peakontoris teostati esmaspäeval läbiotsimine, kirjutab Äripäev Reutersi allikatele viidates. Väidetavalt on aastakümneid kokku mängitud diislimootori tehnoloogia hindade osas.

Väidetavalt on tegemist Euroopa Komisjoni uurimisega, millele esimest korda viidati suvekuudel. Toona väitis Euroopa Liidu konkurentsiamet, et uuritakse võimalikku kokkumängu Saksa suurimate autotootjate suhtes.

Daimler teatas eelmisel nädalal, et on asjas võtnud nii-öelda vilepuhuja rolli, et vältida võimalikke trahve.

Loe pikemalt Äripäevast.