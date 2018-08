Volta Loftide maja tulekahju põhjust pole ikka teada. Korterite hindu pole langetatud

„Tänaseks on suurem osa Volta Loftide kahjustada saanud hoone osadest lammutatud ning hoone taastamis- ja ehitustööd käivitunud,“ märkis ta. „Kahjude ulatus on suuremas osas selge, kuid numbrit me ei avalikusta. Kahjustused saavad likvideeritud selle aasta IV kvartaliks.“

“Põlengu põhjuse ekspertiis ei ole veel valminud ning põlengu põhjused tänase seisuga kinnitatud ei ole,” lausus ta.

Üks 552 500 eurose korteri broneering öeldi viimasel korrusel ära, neli korterit on saadaval. Korterite hindu pole põlengujärgselt muudetud.

7. juunil põles lahtise leegiga Endoveri uhke Volta Loftide arendus. Täpsemalt Tööstuse 47d uhke hoone, kus viimase korruse korterid maksavad üle poole miljoni euro.

Hoone ehitati Crowdestate'i ühisrahastusplatvormil enam kui tuhande eraisikust investori poolt kaasatud ligi 1,1 miljoni eurose panusega.