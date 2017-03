Võltsitud kaupa võetakse järjest enam vastu

Iuringu „Euroopa kodanikud ja intellektuaalomand: tajumine, teadlikkus ja käitumine“ tulemustest selgub, et võltsitud kauba ostmisega kaasneb küll hukkamõist, kuid seda peetakse üha enam vastuvõetavaks.

Nii nagu ka 2013. aastal, kontrolliti nelja väidet: kahjulik mõju majandusele, salakaubanduse soodustamine, oht rahvatervisele ja uuenduste pärssimine. Ka mullu sundis võltsitud toodete ostmisest enim hoiduma majanduslik tegur: 78% vastanutest leiab, et võltsitud toodete ostmine kahjustab ettevõtteid ja tööhõivet, ning vaid 20% vastanutest ei jaga seda arvamust.

Paraku kasvab nende isikute osakaal, kes ei tunnista võltsimisega kaasnevat kahju. Kõigist neljast põhjendusest nõustutakse kõige vähem võltsitud toodete ostmise kahjuliku mõjuga uuendustele, mis on uuringus osalenud eurooplaste jaoks 2016. aastal isegi vähem ilmne, kui see oli 2013. aastal. Peaaegu pool uuringus osalenud eurooplastest ei usu, et võltsitud toodete ostmine pärsib uuendusi.

Võltsitud kauba ostmist pooldavad enam noored ja töölised

Nende küsitletud eurooplaste osakaal, kes tunnistavad võltsitud toodete teadlikku ostmist, on kokkuvõttes endiselt väike, kuid on alates 2013. aastast kasvanud 3%. Võltsitud toodete teadlikku ostmist tunnistanud isikute seas on ülekaalukalt esindatud noored: sellist teadlikku käitumist

tunnistab 15% vastanutest vanuses 15–24 aastat, kusjuures Euroopa keskmine on 7% ning 55aastate või vanemate vastanute seas vaid 4%. Nende isikute osakaal, kes ostsid võltsitud kaupa eksitamise tõttu, kasvas 4%.

Võltsitud kauba ostmist kui ostujõu säilitamise ja turumajanduse vastu protestimise viisi toetavad kõige suurem tõenäosusega noored ja töölised. Sama suundumust oli märgata juba 2013. aasta uuringus. Ehkki nimetatud rühmades valitseb kõige suurem tõenäosus, et võltsitud toodete ostmist põhjendatakse leidlikkuse ja protestina, võib täheldada, et mõlemad rühmad nõustuvad nende põhjendustega 2013. aastaga võrreldes vähem.

Ostjaid, kes tunnistavad, et on teadlikult ostnud võltsitud kaupa, ei tundu sellise käitumise mõju ELi majandusele ega originaaltoote tootjale tekitatav kahju eriti mõjutavat. Nii nagu võltsimise vastuvõetavuse suurenemine paistab sõltuvat hinnast, on hind ajendiks ka neil, kes on viimase 12 kuu jooksul teadlikult võltsitud toote ostnud. Taskukohaste toodete kättesaadavus on peamine põhjus, mis paneks võltsitud kauba ostjad lõpetama sellise käitumise. Järgnevad halb isiklik kogemus ja oht saada karistatud.