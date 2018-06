Võltsrestorani loonud ajakirjanik: inimesed usaldavad liialt seda, mida internetis näevad

Mulje loomisest rääkis ka järgmine esineja, kelleks oli Vice Media ajakirjanik Oobah Butler, kes suutis online-keskkondade olemust kõigutada oma eksperimendiga tekitades maailmas palju meediakajastust. Butleri esimeseks töökohaks oli 10 naela eest TripAdvisori jaoks restoranide kohta võltsarvtuste loomine. Pärast seda soovis ta proovile panna, kuivõrd manipuleeritav on internetis loodav kuvand. Selleks ta lõi TripAdvisorisse restorani, milleks on vaja vaid meiliaadressi, telefoninumbrit, aadressi ja veebilehe aadressi. „Kõik need on väikese raha eest ka ise loodavad. Telefon maksab vaid mõnikümmend naela, meiliaadress on tasuta, aadress oli mul kuuril olemas ning veebilehe tegin paari klikiga ise,“ rääkis Butler. Seejuures on märkimisväärne see, kuidas teksti ja fotodega on võimalik luua mulje, nagu oleks tegemist kõrgklassi restoraniga – oma toite kirjeldas ta eriti loominguliselt ja rikkalikult ning fotode jaoks pani ta kokku erinevaid komponente ning kadreeris fotod, mis lõi optilise illusiooni ahvatlevast toidust. Näiteks kasutas ta osade toitude pildistamiseks kodukeemiat, konserve ja isegi oma jalga. Olematu restorani nimeks pani ta „The shed at dulwich“.

Kuidas Butler seda restorani täpselt tegi, tasub vaadata internetis Vice’i dokumentaalide juurest, ent oluline on, millist järeldust sellest kõigest teha. „Inimene usaldab liiga palju seda, mida ta internetis näeb, aga mitte seda, mida ta kohapeal reaalselt näeb ehk teiste loodud mulje on tugevam, kui enda isiklik kogemus,“ selgitas Butler, kelle eksperiment tõestas, kui võimas ja lihtsalt on internet manipuleeritav ning kui tugevalt see mõjutab inimeste igapäevaelu.

Butler ise küsib näiteks reisisihtkoha soovitusi hoopis oma sõpradelt või nende sõpradelt, sest internetisisu väga tõsiselt uskuda ei tasuks. „Ma ei arva, et internet või täpsemalt TripAdvisor on halb, vaid et see võiks olla parem ja mitte nii lihtsasti manipuleeritav. Restoranid ja tarbijad väärivad paremat keskkonda,“ lausus Butler, kes tunnistas, et TripAdvisor on pärast tema eksperimenti muutnud oma algoritme, mis määravad kohtade reitingut. „Me oleme praegu huvitaval ristteel, kus kohtuvad tavaline reaalsus ja internetireaalsus. Tihti arvatakse, et kui oled Twitteris lahe sell, siis oled seda ka reaalses elus, sest inimesed usuvad pigem loodud virtuaalset reaalsust, mitte enda kogemust,“ sõnas ta.