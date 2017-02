DFDSi Eesti ja Rootsi vahel sõitev reisiparvLaev Liverpool Seaways hilines Rootsi sadamasse Kapellskäri vööripõtkuri rikke tõttu. Ettevõte loodab rikke kiiresti parandada ja järgmistel reisidel juba graafikus püsida.

DFDS Seaways OÜ juhatuse liige Peeter Ojasaar ütles Ärilehele, et ligi tunniajase hilinemise Kapellskäri sadamasse põhjustas vööripõtkuri mootori ülekuumenemine. "Vööripõtkurit ei saanud kasutada, seepärast pidi laev ootama teist kaikohta, kuhu sai ilma vööripõtkurita silduda ja seepärast ka hilinesime mõnevõrra," ütles Ojasaar.

Mis põhjustas vea, seda Ojasaare sõnul uuritakse. "Laev on äsja uuendusremondist tulnud, seal võis midagi olla," ütles ta.

"See on arvatavasti väike rike," ütles Ojasaar. "Loodame et juba järgmise reisi teeme graafikus."