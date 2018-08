Vopak kaalub Muuga naftaterminali müüki

"Kuulen esimest korda seda uudist. Kohaliku Vopakiga on plaanid, see pole saladus, LNG terminal avada. Mul on raske kommenteerida. Meil on päris hea strateegiline terminal, küsimus on, kes oleks selle ostja. Kuna infrastruktuur on olemas, siis kui läheb müügiks, keegi kindlasti ostab," märkis Tallinna Sadama juht Valdo Kalm.