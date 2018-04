Võrdse palga eelnõu: karm järelevalve, auditid ja eesmärk vähendada palgaläbirääkimiste rolli

Sotsiaalministeerium plaanib soolise võrdõiguslikkuse seadust muuta. Kavas on seaduse tasemel defineerida "sama või võrdväärne" töö, hakata esialgu avalikus sektoris tegema palkade maksmise järelvalvet ning analüüsida ka erasektoris makstavaid palku.

Seni on seadus keelanud sama töö eest erineva palga maksmise, kuid pole defineerinud, mis ikkagi on sama või võrdväärne töö. Uus seadus defineerib selle, kuid jätab tööinspektsiooni ametnikele ka nö kaalutlemisõiguse. Plaanis on koostada spetsiaalne juhend, mis peaks ametnikke abistama tööde võrdväärsuse väljaselgitamisel.

Ministeerium: kodanike teadlikkus on madal

Praegu saab töötaja nõuda tööandjalt selgitust palga arvutamise aluste kohta ja saada muud relevantset teavet, samuti võib ta pöörduda kohtu, töövaidluskomisjoni või õiguskantsleri poole ning küsida ekspertarvamust soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikult. Ministeerium aga leiab, et see pole piisav, kuna kodanikel olevat üldiselt soolisest võrdõiguslikkusest vähe teadmisi.

Soolise palgalõhe uuringud ja analüüsid näitavad, et märkimisväärne osa Eesti suurest palgalõhest ei ole selgitatav näiteks naiste ja meeste töötamisega erinevatel tegevus- ja ametialadel, nende erineva koormuse, tööstaaži, hariduse vms.

Selgitamata palgalõhe võib ministeeriumi hinnangul väljendada ühelt poolt selliste tegurite mõju, mida ei ole mõõdetud või mida ei suudeta mõõta (nt motivatsioon, pühendumus vms), teisest küljest aga tööturul aset leidvat diskrimineerimist.

Luuakse automaatne järelvalvesüsteem

Ministeerium märgib ka, et enamus palku pole avalikud, palgasüsteemid pole "läbipaistvad" ja palgaläbirääkimistel on "jätkuvalt üsna suur roll" palkade kujunemisel.