Wall Street armus taas Microsofti: firma väärtus võib jõuda triljoni dollarini

Wall Street näib olevat Microsofti aktsiasse taasarmunud: Morgan Stanley ja Evercore ennustavad, et ettevõtte väärtus ületab varsti triljoni dollari piiri, kirjutab Äripäev.

Microsofti aktsia tõusis täna 1% võrra, mis viitab, et ettevõtte väärtus tõusis 760 miljardi dollarini.

See tähendab, et ettevõte liikus mööda Alphabetist, mille väärtus on praegu 745 miljardit dollarit.

Microsofti aktsia on tänavu tõusnud juba 15% ning kui hind jätkab ülesrühkimist, on ettevõte varsti rohkem väärt kui Amazon. Viimase hinnasildil seisab 790 miljardit dollarit.

Allikas: Äripäev