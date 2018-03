„Wall Streeti Hundi" loojad nõustusid maksma kopsaka rahatrahvi

„Wall Streeti Hundi" tootnud produktsioonifirma Red Granite Pictures maksab USA valitsusele 60 miljonit, et lõpetada kohtuvaidlus, milles neid süüdistati filmi tootmisel ebaseadusliku raha kasutamises. See raha pärines Malaisiat raputanud petuskeemist, kirjutab Celebrity Networth.

Raha tasutakse kolmes osas järgmise 12 kuu jooksul. USA justiitsministeerium süüdistas Red Granite'i selles, et nad kasutasid filmi rahatamiseks Malaisia valitsuse poolt loodud investeerimisfondi 1Malaysia Development Berhad raha.

Tegemist on ühe ülisuure petuskeemi osaga. Kohtus kinnitatud kokkulepe ei puuduta ülejäänud uurimist, mis puudutab kokku 1,7 miljardi dollari kadumist fondist. Fondile kuulub kuulsaid maale Van Goghilt, Picassolt ja Monet'lt, aga ka 300-jalane jaht ning kodud Nwe Yorgis ja Beverley Hillsis.

Samuti ei tähenda kokkulepe, et Red Granite oleks end süüdi tunnistanud. Nad on varem öelnud, et ei teadnud ebaseaduslikust rahast midagi. „Wall Streeti Hunt" tõi üle maailma sisse 392 000 000 dollarit. Selle tegemiseks kulus 100 000 000.