Wall Streeti strateeg: Bitcoin võib kukkuda 90%

Wall Streeti prominentne strateeg Peter Boockvar näeb bitcoinis klassikalise mulli märke, kirjutab MarketWatch.

„Bitcoin võis suurelt kukkuda,“ hoiatas ta CNBCs. Praeguselt tasemelt võib krüptoraha kukkuda kuni 90 protsenti.

„Kui miski läheb püstloodis üles, siis tüüpiliselt lõpetab ta samal tasemel kust alustas,“ ütles ta. „Ma ei imestaks kui järgmisel aastal maksab bitcoin 1000-3000 dollarit.“

Bleakley Financial Groupi strateeg märkis, et mullist on hakanud õhk välja tulema.