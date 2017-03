Wall Streeti tulemustasud on kolme kümnendiga kasvanud üheksa korda

USA finantskeskuses New Yorgi Wall Streetil teenitakse pakkide viisi enam raha kui eelmistel kümnenditel - võrreldes 1985. aastaga on tulemustasud kasvanud 890% ehk ligi üheksa korda.

Wall Streeti finantsinstitutsioonide töötajate - see tähendab kõigi töötajate, kaasa arvatud koristajate, turvameeste ja sekretäride - keskmine tulemustasu ulatus mullu 138 210 dollarini (129 000 eurot) aastas, kirjutas Marketwatch.

Pankurite keskmise tulemustasu arvutas välja vasakpoolne mõttekoda Institute for Policy Studies New Yorgi osariigi audiitorbüroo andmeile tuginedes. Ühtlasi tuvastas mõttekoda, et keskmise Wall Streeti töötaja keskmine tulemustasu - st ainult boonused heade tulemuste eest, mitte põhipalk - on kasvanud seitse korda kiiremini kui USA alampalk ning ületab majapidamiste aastast mediaansissetulekut (55 775 dollarit) enam kui kaks korda.

Dollaripakke taskusse toppivad pankurid ei ärata üksnes kadedust; nad suurendavad mõttekoja raporti kohaselt ka soolist ja rassilist ebavõrdsust. Nimelt on finantsinstitutsioonides naised ja mitte-valgenahalised keskmiselt madalamatel tööpostidel kui mehed ja valged ning vastavalt ka vähem tasustatud. Viies suures investeerimispangas oli valgenahaliste osakaal juhtkonnas 84-87% ja meeste osakaal 66-88%.