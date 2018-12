Warren Buffetti soovitus noortele, kuidas jõukust kasvatada

„Üks lihtne viis, kuidas oma jõukust 50% võrra kasvatada, on lihvida oma suhtlemisoskust - nii suulist kui kirjalikku," ütles Buffett.

„Kui sa ei oska suhelda, siis see on nagu tüdrukule pimedas silma tegemine - midagi ei juhtu. Sul võib olla tohutu ajumaht, aga sa pead oskama seda kasutada," selgitas Buffett, kes on Forbesi andmetel väärt üle 86 miljardi dollari, ja lisas, et siin tulebki suhtlemisoskus mängu.

Ka miljardärist ettevõtja Richard Branson on sama varasemalt öelnud. Bransoni sõnul tuleb ettevõtjana läbilöömiseks olla ka osav jutuvestja. „Muidugi pole kasu sellest kui oled hea jutuvestja, aga toode või idee on jama. Aga hea toote loomine pole üksinda piisav, tuleb välja mõelda ka, kuidas inimestele sellest teada anda," lausus Branson.