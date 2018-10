Weekendi festivali järel: suured võlad ja vallandatud töötajad

„Muudatused on toimumas, jah, aga mina ei ole õige inimene seda kommenteerima, sest (eelmise – toim) nädala algusest mina enam seal ei tööta,“ rääkis Weekend Festival Balticu peakorraldaja Henri Lindal, kes on festivali korraldanud neli aastat.

Lindali sõnul ei ole tema enam õige inimene rääkima ka seda, kas ettevõtte makseraskused on seotud ümberkorraldustega.

„Seal mingisugused võlausaldajad on ja ma saan aru, et nende võlausaldajatega sõlmitakse kokkuleppeid, aga ma ei oska ka täpsemalt öelda, mis seisus see nüüd viimaste nädalate jooksul on.“

Mõni ettevõte, kellega Äripäev ühendust võttis, ei tahtnud võlga praegu kommenteerida, kuna loodab raha veel kätte saada.

Allikas: Äripäev