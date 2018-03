Reutersi allikate info kohaselt võib ahistamisskandaali kistud Harvey Weinsteini filmikompanii juba esmaspäeval pankrotiavalduse sisse anda.

Investeerimisfirma Lantern Capital tahab ettevõtte ära osta. See tähendab, et kui läheb pankrotioksjoniks, on lootust firma eest rohkem raha saada.

Weinstein Company kuulub vendadele Harvey ja Bob Weinsteinile.