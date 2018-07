Wendre sai tööd hiiglaslikult jaekaubandusketilt

Eesti suurim tekstiilitööstusettevõte Wendre investeerib tootmisse ja alustas koostööd tuntud Suurbritannia kaubandusketi Marks & Spenceriga, kirjutab Äripäev.

Wendre ASi tegevjuht Vahur Roosaar rääkis, et Marks & Spencersisse oma toodetega sisse saamine nõudis kaua aega, suurt tööd ja palju raha ning seda võib pidada töövõiduks. „Oleme seda aastaid proovinud erinevate nurkade alt ja nüüd on see reaalne hetk, kus me olemegi need tellimused saanud,“ sõnas ta.

Wendre põhitegevusalaks on kodutekstiilitoodete, voodite ja madratsite tootmine ning müük. Esialgu toodetakse kaubamajale tekke ja patju.

