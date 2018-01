Wendre tegevjuht: Eesti konkurentsivõime on küsimärgi all

Vahur Roosaar (vasakul) ja Peter Hunt. Foto: Ann-Marii Nergi

Eesti tekstiiliettevõtte Wendre tegevjuht Vahur Roosaar ütles kommentaaris tööandjate täna avaldatud majandusspidomeetrile, et välistööjõu probleem on ülisuur. Uute projektide osas on Eesti konkurentsivõime küsimärgi all.