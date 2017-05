WhatsApp sai Itaalia konkurentsiametilt trahvi

Itaalia konkurentsiamet teatas reedel, et rakendust WhatsApp ootab ees 3 miljoni eurone trahv, sest äpp käskis kasutajatele kohustuslikus korras jagada oma informatsiooni Facebookiga.

Kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide andmekaitseasutused pöördusid eelmisel aastal WhatsAppi poole nõudes, et firma lõpetaks klientide andmete jagamist Facebookiga, vahendas Reuters.

Itaalia konkurentsiameti kohaselt teatas äpp kasutajatele, et kui nad ei jaga oma andmeid Facebookiga, siis ei saa nad enam rakendust kasutada. Hiljem selgus, et see ei vasta tõele.

WhatsAppi esindaja teatas, et nad tutvuvad süüdistusega ja vastavad õige pea konkurentsiametile.