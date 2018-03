WhatsAppi kaasasutaja tegi Twitteris väga konkreetse üleskutse

WhatsAppi kaasasutaja Brian Acton postitas täna lühikese postituse, mille sõnum on võimas - "on aeg. #kustutagefacebook". Veel selle aasta alguses töötas Acton Facebooki heaks, kirjutab CNBC.

Acton ütleb niisiis, et inimesed peaksid oma Facebooki konto ära kustutama. Tal on Twitteris üle 21 000 jälgija. Postitust on ohtralt jagatud ja meeldivaks märgitud.

Facebook ostis 2014. aastal WhatsAppi 19 miljardi dollari eest. Acton lahkus vaid selle aasta alguses, kui lõi oma firma. WhatsAppi kaasasutaja Jan Koum juhib jätkuvalt firmat ja on ka Facebooki juhatuses.

Facebook on sattunud suurde andmelekkeskandaali, kui tuli välja, et nende kaudu on lekkinud 50 miljoni inimese andmed. Need sattusid analüüsifirma kätte, kes aitas Donald Trumpil USA presidendiks saada. Facebooki aktsia on viimastel päevadel kukkunud, Zuckerberg ise on kaotanud vara ligi 9 miljardi dollari jagu. Nii USA kui Euroopa poliitikud ootavad temalt vastuseid.