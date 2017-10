Wikileaks teenis Bitcoinidega 50 000% tulu

Wikileaksi asutaja Julian Assange edastab Twitteri postituses, et krüptoraha Bitcoini investeerimine on toonud neile 50 000-protsendilise tulususe.

Assange avaldas tänu USA seadusandjatele, aga ka maksesüsteemidele, mis kuulutasid Wikileaksile blokaadi ning sundisid portaali krüptoraha kasutama ning sellega tulu teenima.

„Suur tänu senaator McCainile ning senaator Liebermanile, et nad sundisid Visa, MasterCArdi , Paypali, AMEXi, Mooneybookersi ning teised Wikileaksi suhtes 2010. aastast illegaalse blokaado kehtestama. See sundis meid Bitcoini investeerima, mis tänaseks on toonud 50 000% tootluse,“ edastas Assange.