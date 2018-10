Windoor algatas Kasahstani suhtes üle 20 miljoni euro suuruse rahvusvahelise arbitraažimenetluse

Windoori juhataja Mailis Lintlomi sõnul esitas ettevõte 14. septembril 2018 vahekohtumenetluse algatamise taotluse Rahvusvahelisele Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuse (International Centre for the Settlement of Investment Disputes; ICSID) vahekohtule ja tänaseks on laekunud kinnitus menetluse alustamise kohta.

Lintlom kinnitas, et Windoor alustas Kasahstani Vabariigi vastu rahvusvahelist arbitraažimenetlust Eesti Vabariigi valitsuse ja Kasahstani Vabariigi valitsuse vahel sõlmitud investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu rikkumise tõttu.

Etteheidetavad rikkumised seonduvad erinevate ametiasutuste ja õiguskaitseorganite tegevustega, mille tulemusel ei ole Kasahstani Vabariigis saanud täita 2015. aastal Stockholmi Kaubanduskoja Vahekohtu Instituudi poolt Windoori kasuks tehtud otsust.

Otsusega mõisteti Kasahstani riigiettevõttelt Windoori kasuks välja ca 23 miljonit eurot vaidluses, mis puudutas Windoori investeeringut Astana rahvusvahelise äri- ja konverentsikeskuse ehitamisel.