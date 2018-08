Yandex.Taxi juht kurdab: ettevõte ei maksa välja lubatud boonuseid ja süüdistab juhte pettuses

Ärilehega ühendust võtnud juht rääkis, et Yandex.Taxi jättis talle maksmata lubatud boonused ja seega teenis ta kahe nädala teenistuse eest kokku 31 eurot. Ettevõtte poole pöördudes süüdistas Yandex. Taxi esmalt taksofirmat, mille alt juht nende platvormi kasutas ning tal soovitati taksofirmat vahetada. Seda juht ka tegi, kuid asjatult. Palka ei tulnud endiselt üle, mistõttu otsustas ta pöörduda Yandexi Moskva kontori poole, kust öeldi lühidalt, et probleem on juhis endas.

Peale mitmeid ebaõnnestunud katseid selgitada Yandexile maksmata jäänud boonuste probleemist, mille suurus on juhi hinnangul 150 eurot, hakkas firma süüdistama juhti hoopis pettuses. Nimelt väitis Yandex, et juht on teeselnud klientide vedamist ja petnud ettevõtet ning seega ei maksta talle boonuseid välja. Juhi sõnul pole ta oma murega üksi, vaid leidub ka teisi, keda tasu väljanõudmisel süüdistatakse pettuses.

Yandex. Taxi avalike suhete osakonna juht Natalia Zhuravlova ütles, et ta ei saa ühte spetsiifilist juhtumit kommenteerida. „Erinevad petuskeemid on juhtide seas suhteliselt sagedased. Igas riigis on juhte, kes üritavad petta meie rakendust või partnerist taksofirmat, väites, et nad ei ole lubatud rahasid kätte saanud. See on väga vana skeem. Mõnikord üritavad juhid petta ka kliente,” ütles ta.