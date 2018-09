Yle: Soome saarestiku kinnisvaratehinguteks tulid miljonid maksuparadiisist ning ostja ja müüja olid sama isik

Hongikongis paikneva ettevõtte juht on Vene mees, kes näib dokumentide järgi olevat ka Soome ettevõtte Airiston Helmi tegelik juht.

1964. aastal sündinud venelast ei ole juhtumiga seoses kinni peetud.

Venelase juhitud Hongkongi ettevõtte omanik on Briti Neitsisaartel registreeritud ettevõte.

Ahel on seega kokku pandud kaht maksuparadiisi kasutades. Nii on ettevõtete tegelik omanik või omanikud varjatud.

Andmete saamine omanike kohta Briti Neitsisaartelt on väga keeruline või pea võimatu.

Briti Neitsisaartel registreeritud ettevõtet ei ole kahe suure maksuparadiise puudutava lekkinud materjali ehk Panama ja paradiisi paberite hulgas.

Yle jõudis maksuparadiisi kaudu tehtud finantseerimisskeemi jälile Soome maa-ametist saadud kinnistute ostudokumentide abil.

Nende alusel näib venelasel olevat olnud tehingutes erakordne nelikroll: ta on olnud nii kinnistute ostja ja müüja kui ka finantseerija ja finantseeringu saaja.

Airiston Helmi ostis aastatel 2007-2011 Päris-Soome maakonnas vähemalt 11 kinnistut, selgub kinnisvararegistrist.

2014. aastal müüs aga Airiston Helmi kaks suurt kinnistut Säkkiluotos ja Sandvikenis. Tehinguga oli seotud kolmanda kinnistu ja ühe rannasauna rendiõigus.

Kinnistute kogupindala oli üle kümne hektari. Tehingust teeb erilise see, et nii müüja kui ka ostja on praktiliselt üks ja sama.

Müüja oli Airiston Helmi, mille omanik oli tehingute sõlmimise ajal Poola ettevõtte vahendusel 1964. aastal sündinud Vene mees.