Yle toimetaja: kindlasti on lekkinud materjali seas ka Eesti ettevõtteid

Andmebaasi Paradise Papers andmeleket uuriv Yle ajakirjanik Minna Knus-Galán ütles ERRile antud intervjuus, et ta ei ole dokumente uurides Eesti ettevõtteid leidnud, aga kindlasti neid seal leidub.

Andmebaas nimega Paradise Papers sisaldab kokku 13,4 miljonit dokumenti, mis on pärit peamiselt kahest juhtivast maksuparadiisidega tegelevast finantsettevõttest. Galáni sõnul on ta uurinud Soome, mitte Eesti ettevõtteid.

"Materjal on niivõrd ulatuslik – 13,5 miljonit dokumenti –, et meil pole lihtsalt võimalik otsida teiste riikide elanikke või ettevõtteid puudutavat informatsiooni. Ma ei mäleta ka, et oleksin [dokumente läbi käies] Eesti ettevõtete otsa komistanud, aga kindlasti neid on seal," tõdes ta.

Samuti ei ole Galán enda sõnul kuulnud sellest, et mõni teine andmebaasi uurinud ajakirjanikest oleks seal Eesti nimedega kokku puutunud.

Küsimusele, kas on põhjust oodata veel suuri paljastusi, olgu siis Soomest või mujalt maailmast, vastas ajakirjanik, et rahvusvaheliselt on juba täna õhtul tulekul informatsiooni suurkorporatsioonide agressiivsest maksude optimeerimisest.

"Jutt käib sellistest gigantidest nagu Facebook, Apple ja Nike. Huvitavaks teeb selle uue informatsiooni see, et me saame uut teavet sellest, kuidas selline agressiivne maksude optimeerimine üles ehitatakse ning kuidas süsteemi muudetakse vastavalt sellele, kuidas muutub seadusandlus," selgitas Galán.