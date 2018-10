Zimbabwes on jälle hüperinflatsioon lahti. Kuidas see mõjutab igapäevaelu?

Sarnane olukord valitseb üle riigi, kus valuutapuudus ja kasinusmeetmed on tekitanud kõige ostmisel pikad järjekorrad olgu siis kaubaks bensiin, leib või suhkur. Hinnad on järsult tõusnud. See on värskeim katsumus hiljuti presideniks saanud Emmerson Mnangagwa valitsusele, kes püüab ülesehitada eelmise juhi Robert Mugabe loodud majanduse varemeid.

„Kas te päriselt kah arvate, et ma seisan pes 12 korda poesabas, et osta õlut ükshaaval,“ küsis 41-aastane Mushanguri. „See pole küll see mida me valisime ja mida ootasime valimiste järel.“

Rahandusminister Mthuli Ncube püüab meelitada riiki välisinvesteeringuid, võitleb masislise tööpuuduse ja üha kasvava eelarvepuudujäägiga. Läinud nädalal kehtestas ta maksu rahaülekannetele, et stabiliseerida riigi rahaasju. See teade tõi kaasa toorainete hinnatõusu, kuna kardetakse langust inflatsioonispiraali ning tekitas tanklatesse pikad sabad.

Paljud poed on valitsuse surve all ja ei tohi tõsta hinda. Seetõttu piiravad nad müüdavat kogust kunde kohta, et vältida kauba kokkuostmist. Teised poed on läinud veel kaugemale. Yum Brands sulges ajutiselt KFC söögikohad, teatades, et nad ei saa populaarseid söögikohti dollarite puuduses lahti hoida. Tarnijad tahavad vaid dollareid.