Zuckerberg: Facebook on sõjas, hiljutine meediakajastus on täielik jama

Kuigi Zuckerberg leidis kevadel, et kogu Cambridge Analytica andmelekke eest oli just Sandberg vastutav – mis pani naise muretsema muuhulgas ka oma töökoha pärast –, siis nüüd on Zuckerberg tema tööga väga rahul. Eelmisel nädalal ütles Facebooki juht, et Sandberg on tema jaoks väga oluline partner, nii on ja jääb.

Möödunud reedel toimunud kohtumisel töötajatega ütles Zuckerberg ühtlasi, et viimase aja negatiivne meediakajastus on täielik jama. Nimelt uuris üks töötaja talt, kas lekkeid aitaks vältida see, kui Facebook hakkaks ettevõttesiseselt andma ülevaadet sellest, kuidas lekitajaid üles leitakse ja neid vallandatakse.

Kuigi Zuckerberg möönas, et lekitajad kindlasti vallandatakse, ütles Facebooki tegevjuht, et pigem on selle kõige taga „halb moraal”, mis on olnud põhjustatud negatiivsest meediakajastusest.