Venemaa krüptorahast: see meenutab püramiidskeemi

Seni on tehtud vähe edusamme selles osas, kuidas Venemaa peaks krüptotehnoloogiat reguleerima, hoolimata sellest, et Putin kutsus jaanuaris üles leidma kiiret lahendust. Rahandusministeerium ja keskpank pidid 18. veebruariks koostama sellekohase seaduseelnõu, teatas ajaleht Kommersant eelmisel nädalal.

Bloombergi teatel väidavad regulaatorid, et krüpto sarnaneb püramiidskeemiga ja kujutab endast ohtu inimeste rahalisele heaolule, finantssüsteemile ja majandusele. Kui keskpank tegi ettepaneku keelustamiseks, siis valitsus tahab reguleerida digitaalvaluutasid, et tuua need varjust välja.

Venemaa olemasolevad seadused tunnustavad krüptovarasid, kuid ei luba neid kasutada maksevahendina, mis tähendab, et need on suures osas reguleerimata. Hiljuti avaldatud valitsuse dokumendis hinnati, et venelased omavad umbes 2 triljonit rubla(23 miljardit eurot) eest krüptovarasid.