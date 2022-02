Merko asub ehitama Pelgulinna riigigümnaasiumit

Merko teatas täna börsiteatega, et sõlmisid riigiga lepingu Pelgulinna riigigümnaasiumi ehituseks aadressil Kolde pst 67a. Lepingu maksumus on ligikaudu 25,0 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööd valmivad 2023. aasta augustis. Õppehoone ehitusalune pind on 3773 ruutmeetrit ja suletud netopind 8274 ruutmeetrit.