LHV kasumikasv kängub korraks, et tulevik parem oleks

Aga kui investorid harjusid vahepeal kiire kasumikasvuga ära, siis kuidas nad peaksid alla neelama aeglasema kasvu? "See on õigustatud küsimus. Me oleme oma investorbaasi näinud alati pikaajalisena ehk kui on aru saada see, et kui sel aastal teeme investeeringuid ette, siis teeme seda selleks, et saavutada kasumi kasv tulevikus. Investor võiks mõelda, et kasumi kasv prognoositavas perioodis 2,5 korda on väga arvestatav. Küsimus pole kalendriaastas, vaid selles, kus on ettevõte teel ja milline on potentsiaal," lausus LHV Groupi juht.

„Teistpidi, rõhutaks seda, et teekond ei ole meil täna lõpuni nähtav, kuivõrd oleme kolme olulist asja seal endiselt veel muutmas. Esiteks oleme täiendamas tooteportfelli - soovime juurde lisada white-label kaartide väljastamise, mille abil saavad finantsvahendajatest kliendid väljastada pangakaarte oma lõppklientidele, aga seal ei pruugi peal olla LHV logo. Peale seda kui tooteportfell on olemas, siis saame laiendada ka kliendisegmente. Täna tegeleme finantstehnoloogiaettevõtetega, aga mõtleme ka kogu online-kaubandusettevõtete teenindamise peale. Et sellest veel vähe oleks, me ei pea seda kõike tegema UK-s, vaid kaalume ka Euroopa teisi riike. Olgem ausad, volatiilsust saab üksjagu olema. Ise usume, et riski ja kulu suhe on adekvaatne, aga plaanid pole absoluutselt täielikud, kuna turg on nii palju suurem kui meie oleme."

Täpsemalt on LHV arvestanud, et Ühendkuningriigis panga litsentsi taotluse ja panga ülesehitamisega seonduvalt tuleb kulutada sel aastal 10 miljonit eurot. Litsentsi taotlus loodetakse sisse anda sel kuul ning see kätte saada selle aasta jooksul.

Numbrites väljendatuna tähendaks see, et 2026. aastal loodab LHV teenida praeguse 60 miljoni euro asemel ligi 156 miljonit eurot kasumit. Finantsplaani lugemisel tasub arvestada, et pank on paratamatult sõltuv sellest - nii heas kui halvas mõttes -, kuidas edeneb üldine majanduse käekäik. Sealjuures mõjutab tulemusi ka Euroopa Keskpanga rahapoliitika. Selles osas on LHV oma prognoosides konservatiivne, ennustades, et euribor võiks plussi jõuda alles 2025. aastal. Juhul kui see juhtub aga varem, on see pangale tulude mõistes kasulik: praegustes tingimustes tooks 1 protsendiga plussis euribor 20 miljoni eurose tulu. „Pikaajaliselt tulevad kulud ka järgi, kuna deposiitidele tuleb ka maksma hakata, aga lühiajaliselt on seal teatav viiteaeg sees,” lisas Toomsalu.

Krediidikahjud tõusevad, kuid tonti ei tasu näha

Teisalt jätkab kiiret kasvu panga tulude pool, kerkides aastaga ligi 20%. Kui panga tulud jaotuvad üldjoontes kaheks ehk teenides intressi- ja teenustasutulud, siis protsentuaalselt on näha suuremat hüpet teenustasudes, mis kasvab enam kui veerandi võrra. Investorid võtavad selle loomulikult avasüli vastu, kuid teistpidi võib see kliente panna mõtlema, et kas tasub valmistuma hinnatõusudeks. LHV Panga juhi Kadri Kiiseli sõnul päris nii see ei ole.

„Ei, kasvu on tore vaadata, kuid tuleb vaadata absoluutnumbreid ka, kust pinnalt see kasv tuleb,” sõnas Kiisel. „Kliendid ei pea muret tundma, et nende baasteenuse eest hakatakse raha küsima, vaid pigem on just meie koht leida uusi teenuseid turul, kus kasvada.” Teisisõnu tähendab see näiteks kaupmeestele pakutavate teenuste laiendamist, pakkudes lisaks maksete kogumise lahendustele arvelduskrediiti.

SEB juht: meie tugevaim külg on suhe ettevõtetega Kui LHV üritab suurtelt pankadelt turgu haarata, siis ega teisedki maga. SEB juht Allan Parik peab nende suurimaks tugevuseks suhteid ettevõtetega. „SEB on Eesti kõige rahvusvahelisem pank, millel on kontorid kõikides peamistes finantskeskustes üle maailma. Samas on meil kontor ka kõikides suuremates linnades Eestis ja kõik meie teenused on kättesaadavad ka videokõne vahendusel. Meil on tugev turuosa noorte seas – iga kolmas laps Eestis on meie klient. Oma hingelt oleme aga ettevõtluspank – nii on meil kliendisuhe iga teise ettevõttega Eestis. Meie tugevuseks Eestis ongi pikad ja tugevad kliendisuhted ning see, et me kasvame mitte ainult mahtudes, vaid just kvaliteedis ja plaanime seda teed jätkata ka sellel kümnendil.“