Leedu keskpank on jõudnud otsusele, et AS LHV Pank (LHV) on kliendi väärtpaberitega seotud korraldusi täites eksinud turukuritarvituse määruses sätestatud nõuete vastu ja määras LHV-le 200 000 euro suuruse trahvi. Pank vaidlustab otsuse, vajadusel kõikides kohtuastmetes.