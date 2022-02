Raport: krüptoturg ohustab globaalset finantsstabiilsust

24 erinevas riigis finantssüsteemi olukorda jälgiv nõukogu (Financial Stability Board - FSB) muretseb, et krüptoturgude suurus ja struktuursed nõrkused, mis on omakorda aina enam seotud traditsioonilise finantssüsteemiga, võivad globaalset majandust oluliselt häirima hakata.