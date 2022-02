4% kõigist kõigist krüptovaaladest on pätid ja vargad

Ebaseaduslike tehingute aktiivsuse osas selgus Chainanalysis aruandest, et 2021. aastal said kuritegevusega seotud aadressid üle 14 miljardi dollari, mis tähendab 79% kasvu võrreldes 2020. aastaga, teatas Cointelegraph. Lõviosa sellest 14 miljardist oli pettuste teel teenitud. Teine suur osa, mis küündis 2,8 miljardini oli krüptoplatvorimidega seotud “vaiba tõmbed”, kus omanikud põgenesid klientide rahaga.

Cointelegraph’i sõnul märkis Chainalysis positiivse poole pealt, et 2021. aastal moodustas kogu tehingumaht umbes 15,8 triljonit dollarit. Ebaseaduslikud aadressid moodustasid sellest vaid 0,15%, mida on poole vähem võrreldes eelmise aasta 0,34%-ga. Kuritegevus on muutumas üha väiksemaks osaks krüptoraha ökosüsteemis, täheldas Chainanalysis. Samuti areneb õiguskaitseasutuste võime võidelda krüptovaluuta kuritegudega. Hiljuti kirjutasime, kuidas Ühendriikide võimud said kätte abielupaari, kes varastasid üle 4 miljardi dollari väärtuses bitcoine.