Saksamaa suurpank ootab intressitõusust miljardit lisaeurot ning tahab dividendi taastada

Saksamaa suuruselt teine börsil olev pank sõltub oluliselt määral intressitulust, mille aastaid negatiivsena püsinud EKP intressimäärad surve alla pannud on, vahendab Financial Times. Oluliselt ning üle ootuste kerkinud inflatsioon on ühtlasi kergitanud ootusi, et keskpank hakkab kõige varasemalt sel aastal intressimäärasid tõstma.

Kõrgemate intresside väljavaade on Commerzbanki aktsiat kergitanud tänavu enam kui 20% ning esimest korda alates 2018. aastast on panga turuväärtus kerkinud üle 11 miljardi euro. Täna on Commerzbanki aktsiad kerkinud üle 4%.

Koos aastaste tulemustega esitatud presentatsioonis märkis pank, et praegused intressiootused viitavad, et intressitulu kerkib 2024. aastal 1,1 miljardi euro võrra kõrgemaks kui pank varem prognoosinud oli.

Neljapäeval teatas pank, et tahab uuesti dividendimakseid jätkata. Alates 2008-09 aasta finantskriisist on Commerzbank maksnud 0,20 eurost dividendi aktsia kohta kaks korda. Tänavu ootab pank ligi 1 miljardi euro suurust puhaskasumit, mis on mullusest 570 miljonit eurot enam.

LHV positiivset euribori veel ei prognoosi

Eesti LHV Group on enda väljavaates konservatiivsem ning prognoosib euribori plussijõudmist alles 2025. aastal. Kui see peaks juhtuma varem, võib 1 protsendiga plussis euribor tuua pangale 20 miljoni eurose tulu. Pikaajaliselt tähendaks see ühtlasi, et ka deposiitidele tuleb maksma hakata. Loe pikemalt siit.