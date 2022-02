Bolti investor plaanib krüptorgudele investeerida vähemalt 500 miljonit dollarit

Selle jaoks loob ettevõte eraldi fondi, mis investeeriks peamiselt krüptobörsidel ning lubaks krüptovõrgustikes aktiivsemat rolli mängida, muuhulgas ka kandeid valideerida ning erinevates küsimustes hääletada. Selle jaoks on kõrvale pandud 500-600 miljonit dollarit, teatas Sequoia neljapäeval.

“Valdkond, kus meil on kõige rohkem võimalusi täiustumiseks on likviidne osa,” ütles Sequoia partner Shaun Maguire Financial Timesile. Traditsiooniline startupidesse investeerimise puhul kasutatud riskifondi (VC fund) mudel ei ole tema sõnul krüptovarade puhul töötanud.