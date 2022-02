Päev börsil: USA indeksid alustas rohelises

First North lisanimekirjas jäi päeva lõpuks plussi ainult üks ettevõte. MADARA Cosmetics tõusis päeva lõpuks 1,55%. Suurimaks langejaks kujunes NEO Finance, kukkudes 26 eurose käibe juures 3,7%. Talle järgnes Saunum Grupp (-2,19%) ja TextMagic (-1,49%).

Euroopa indeksid Stoxx 600 ja Stoxx 50 on mõlemad languses. Stoxx 600 on sulgemise eel -0,24% ja Stoxx 50 -0,45%. Ühendriikide indeksid on lootusrikkamad USA ja Venemaa kohtumise eel. Dow Jones alustas päeva tagasihoidliku 0,05% tõusuga. S&P 500 tõusis esimesel tunnil 0,03%.