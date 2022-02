Tallinna börs avanes tugeva langusega

Suurimat kauplemiskäivet on tehtud LHV Groupi aktsiatega, mis on seni ka suurim langeja. Kauplemiskäibe poolest järgnesid Enefit Green ja Leedu Šiauliu bankas.

Langusega alustasid kauplemist ka suuremad Euroopa börsid, kuid esmasest suuremast langusest on turud taastumas. Euroopa suuremaid aktsiaid koondav Stoxx 600 on varasema 1,5% languse peale taastunud 1% languse peale.

Saksamaa DAX indeks on kukkunud 1,66% ning Prantsusmaa CAC 40 indeks 1%.



Oluliselt rängem langus tabas Venemaa aktsiaindekseid MOEX ja RTS, mis on kukkunud täna vastavalt 5 ja 6%. Mõlemad indeksid on kukkunud 2020. aasta oktoobri tasemetele.