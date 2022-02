Pipedrive´il täitus 100 000 klienti

Järgmises neli aastat kestvas kasvufaasis keskendub Pipedrive peamiselt tooteinnovatsioonile, tuues turule täiesti uued turundajatele ja projektijuhtidele suunatud tooted. Lisaks jätkab ettevõte strateegiliste integratsioonide ehitamist tarkvaraga, mis on olulised eelkõige väikestele ettevõtetele äri kasvatamiseks. Hiljuti teatas Pipedrive, et on loonud rakendused tarkvaraga Zoom, Google Meet, Quickbooks, Xero, Trello, Monday, Microsoft Teams ja Zendesk.



“Sel nädalal jõudis Pipedrive märkimisväärse verstapostini: meie tarkvara kasutab nüüd 100 000 ettevõtet üle kogu maailma. Pipedrive on viimase üheteistkümne aasta jooksul läbinud pika tee, ehitades üles suure ja eduka äri, mille peamiseks eesmärgiks on toetada ettevõtete kasvu. Järgmises kasvufaasis jätkame hoogsalt investeerimist oma meeskonda ja tooteinnovatsiooni, et tulla välja veelgi laiema tootespektriga, mis toetaks eelkõige väikeettevõtete erinevaid tuluteenimise üksuseid,” kommenteeris Dominic Allon, Pipedrive’i tegevjuht.