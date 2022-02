Volkswagen grupp peab plaani Porsche börsile tuua

Need avaldused sillutavad teed ühele Euroopa ajaloo suurimale börsil noteerimisele, sest Reutersi andmete kohaselt hinnatakse luksusautode tootja väärtuseks 45-90 miljardit eurot. "See, kas leping sõlmitakse on praegu lahtine ja sõltub mõlema poole juhatuse heakskiidust," ütles Volkswagen Reutersile.