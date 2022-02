Eesti roheinnovatsiooni iduettevõte jätkas eelmisel aastal suurt kasvu

Möödunud aasta lõpus omandas Chaga OÜ 100% BoosteMe OÜ ja 51% Scandic Organicu aktsiatest. „BoostMe OÜ-l on arvestatav supertoitudele keskendunud tervisetoodete portfell. Ettevõtte üks suuri tugevusi on digiturunduse kompetents. Scandic Organic OÜ on meditsiiniseente kasvatamise ja arendamise kompetentsikeskus, mis annab Chaga OÜ-le ainulaadse võimaluse lisada oma portfelli teisi meditsiiniseente tooteid. Kolme ettevõtte koostöös tekkinud sünergia on ainulaadne – saame hallata kogu protsessi toorainest lõppkliendini,“ kinnitas Kabrits.

Tänavuse aasta fookuses on ettevõtte jaoks laienemine uutele eksportturgudele. Täna toimub Chaga Health eliksiiride müük 20 erinevas riigis üle maailma. Käesoleval aastal on soov tooteportfell positsioneerida veelgi tugevamalt Euroopas, eelkõige Saksamaal. „Roheinnovatsiooni ühe eestkõnelejana keskendume uute chaga kasvatuste loomisele ja laiendame meie senist kasvatuste võrku. Mahukad investeeringud suuname meie uue tehase rajamisele Tõrvas, mis kasvatab meie tootmisvõimekust märkimisväärselt,“ kirjeldas Karbits plaane alanud aastaks.

Ülemöödunud aastal Funderbeamis Chaga raha kaasamise juhtinvestor Kristi Saare märkis, et on haruldane, kui ettevõttel on ambitsiooni tõesti valdkonnas jõuda tippu ja valdkonna piire nihutada: „Chaga puhul on seda ambitsiooni ja esimesi samme näha, mistõttu saan nende viimaste aastate arengut juhtinvestorina ainult kiita.“ Saare lisas, et tema hinnangul lubab koostöö Scandic Organicu ja BoostMe-ga kiiremini areneda nii müügi kui tooteportfelli mõistes ja toob kindlasti kaasa veel põnevama 2022. aasta.