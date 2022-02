Tallinna börsil on viimase kahekümne aasta jooksul alanud aasta langusega vaid viiel korral. Kõigest üks neist on toonud languse ka aasta kokkuvõttes, teistel aastatel on turg siiski taastunud. See üks erand on 2008. aasta, mil teatavasti finantskriisi najal võis turul näha erakordset langust: Tallinna börs kukkus kivina kokku 63%.