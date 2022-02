Vene börsi tabas täielik krahh

Nii rublades arvestatud MOEX indeks kui ka dollarites arvestatud RTS indeks on kukkunud enam kui 40%. Pihta on saanud mitmed Vene suurettevõtted, sealjuures on poole võrra kukkunud Gazpromi, Sberbanki ja VTB panga aktsiate hinnad.

Moskva börsikrahhi taustaks: viimasel kahel aastal on Venemaal toimunud sarnaselt muule maailmale suur jaeinvestorite buum. Kui enne 2020. aastat oli suurusjärgus 5 miljonil inimesel väärtpaberikonto, siis eelmise aasta juuliks oli see kasvanud 13 miljonini. See tähendab sisuliselt, et iga kümnes Vene inimene on börsile investeerinud, kus tänasel hommikul avastatakse, et pool nende portfellist on õhku haihtunud.