Venemaal toimub pangajooks: automaadid tõmmatakse välisvaluutadest tühjaks

The Guardiani Moskva korrespondent Andrew Roth vahendas Twitteris, et Sberbanki kontorites vahetatakse rublasid dollarite vastu, kuid välisvaluutat hakkab nappima. "Sberbank läheb suure tõenäosusega täna sanktsioonide alla, mis tähendab, et neil keelatakse dollarites arveldamine. Sama ka VTB kohta. Kuulen, et inimesed mitte ei muretse dollarite kätte saamise pärast, vaid sama kehtib ka rublade kohta," lausus Roth. Sberbank ise teatas, et paanikaks pole põhjust, vaid nende tegevus toimib normaalselt.

Moscow Times ajakirjanikud vahendavad, et lõunase seisuga ei väljasta ei pangad ega pangaautomaadid Moskvas enam dollareid ega eurosid. Samuti on valuutavahetused peatanud rublade vahetamise. Telegraphi korrespondent Natalia Vassiljeva vahendab, et välisvaluutat on võimalik kätte saada vaid siis kui broneerida aeg päev ette.

Populaarne digitaalpank Tinkoff Bank tõdes, et suure aktiivsuse tõttu on paljud pangaautomaadid küll tühjaks saanud, kuid jooksvalt üritatakse neid siiski taas täita. Tinkoffi kaardirakenduse andmetel leidub siiski Moskvas umbes kümmekond automaati, kus hetkel dollareid kätte saab. Eurosid on võimalik välja võtta aga üksikutest kohtadest.