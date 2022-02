SÕJA MÕJUD MAJANDUSELE | Venemaal börsikrahh. Värsked sanktsioonid rapivad valusalt panku

Loomulikult on häiritud kaubavedu, sest suletud on raudteed ja sadamad. Egiptus on näiteks suurim nisuimportija just Ukrainast ja Venemaalt ning nad katkestasid tänase oksjoni, sest tuli vaid üks pakkumine. Ukraina rauamaagi kaevandaja Ferrexpo andis teada, et katkenud on raudteetransport ning terasetootja ArcelorMittal viis oma tootmise absoluutse miinimumini ning nad katkestasid ka maa-aluses kaevanduses rauamaagi kaevandamistööd.