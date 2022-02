Boris Johnson teatas sanktsioonidest

Boris Johnsoni sõnul on need suurimad sanktsioonid, mida Venemaale on kehtestatud. Briti peaministri sõnul tuleks Venemaa sealjuures välja lülitada rahvusvahelisest maksesüsteemist SWIFT.

Diplomaatiline allikas ütles Guardianile, et sanktsioonid piiravad oluliselt sanktsioneeritud inimeste senist eluviisi. "Nad tulevad siia Harrodsisse poodlema, nad käivad meie parimates hotellides, nad saadavad oma lapsed meie parimatesse koolidesse ning see on see, mis peatatakse. Sisuliselt on need inimesed persona non grata-d igas Lääne-Euroopa pealinnas. See hammustab valusalt."