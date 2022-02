SÕJA MÕJUD MAJANDUSELE | Värsked sanktsioonid rapivad valusalt panku. Tallinna börs punases

Kui eile oli Tallinna börs suletud, siis teised Euroopa näitasid järsku langust. Seda on ka nüüd täna hommikul näha Tallinnas, kui börsiindeks on esimese poole tunniga langenud 2,5%. Teisalt on eilsed suured langejad, nii Vene kui Leedu börs, täna tugevalt plussis.