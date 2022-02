Krüptovarad võivad aidata Vene miljardäridel sanktsioonidest hoiduda

Valitsustel on sellegipoolest võimalik ligi pääseda krüptovaradele, mida hoitakse tsentraalselt juhitud platvormidel. On vale eeldada, et krüptovarade kaudu on raha lihtne pesta, ütles krüptobörsi FTX US president Brett Harrison Bloombergile. Tema sõnul on börsidel võimekus krüptorahakotte jälgida ning näha, millistele tulevad kanded sanktsioneeritud riikidest. Ühtlasi on tema sõnul keeruline krüptovarasid tavapärasesse valuutasse ilma tsentraliseeritud börsideta tagasi vahetada, ilma et nad vahele jääksid. See teeks vara kulutamise ka keeruliseks.