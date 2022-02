Ukrainas tegutseva Eesti ettevõtte juht: mõni Eesti kolleeg on majutuseks pakkunud oma kodu

SupplierPlus Groupi tegevjuht Kaspar Kägu ütleb esmalt, et olukord Ukrainas on raske eelkõige inimlikult.

Ta ütleb, et ettevõte pakkus oma kolleegidele, kel on vähegi võimalust ümber asuda Tallinnasse, tulla siia. Kägu sõnul on mõni Eesti kolleeg suisa pakkunud majutuseks oma kodu, sest ettevõte tunneb tugevalt, et nad on selles olukorras kõik koos.