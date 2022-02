Maailma üks suurimaid naftafirmasid lõpetab Vene riigifirmaga koostöö

"Venemaa rünnak Ukraina vastu on agressioon, mis toob kaasa traagilisi tagajärgi kogu regioonis. Me oleme Venemaal toimetanud enam kui 30 aastat, töötanud koos suurepäraste Vene kolleegidega. Küll aga tähistab see militaaraktsioon fundamentaalset muutust. Seetõttu on BP nõukogu jõudnud järeldusele, et meie seotus riigiettevõttega Rosneft lihtsalt ei saa jätkuda," lausus BP nõukogu esimees Helge Lund. "Rosnefti osalus ei kattu enam BP äri ega strateegiaga, mistõttu tegi firma nõukogu otsuse lahkuda Rosnefti aktsionäride ringist."