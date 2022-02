Euroopa Keskpank: Sberbanki Euroopa ärid ei suuda peagi oma võlgasid tasuda

Venemaa agressiooni tõttu on Sberbank näinud Euroopas ka juba pangajooksu, kus deposiitide maht on vähenenud oluliselt. "See on vähendanud oluliselt panga likviidust. Ühelgi kättesaadaval meetmel pole realistlikku võimalust olukorda taastada." See tähendab omakorda, et Sberbanki deposiitide väljamakseid hakatakse piirama.